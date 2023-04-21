Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития России

Москва, , 16:58 — REGNUM Поручение подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации дал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, который 21 апреля опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Уточняется, что такое поручение президент дал по итогам заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось 8 февраля 2023 году.

«Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений», — говорится в перечне.

Поручение дано правительству вместе с президиумом Совета при президенте по науке и образованию, оно должно быть исполнено к 15 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Путин заявил, что Россия продолжит осваивать космос. Он уточнил, что будет возобновлена лунная программа, подчеркнув, что освоение космоса поможет обеспечению технологического суверенитета страны и простимулирует передовые разработки в робототехнике, микроэлектронике, экологии и медицине