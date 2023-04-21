Москва, 21 апреля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития страны, говорится в перечне поручений главы государства, который 21 апреля опубликовала пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию

Уточняется, что такое поручение Путин дал по итогам заседания Совета по науке и образованию 8 февраля 2023 года.

«Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений», — говорится в перечне.

Поручение должно исполнить правительство вместе с президиумом Совета при президенте по науке и образованию к 15 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Путин заявил, что Россия продолжит осваивать космос. Он уточнил, что будет возобновлена лунная программа и подчеркнул, что освоение космоса поможет обеспечению технологического суверенитета страны и простимулирует передовые разработки в робототехнике, микроэлектронике, экологии и медицине.