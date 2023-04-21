Москва, 21 апреля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день говорить об образовании котла для Вооружённых сил Украины в Артёмовске рано, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Евгения Пригожина.

Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» в центре Артемовска

«ВСУ находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что «котла никакого нет», там идут тяжелые бои.

Такое же мнение высказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 21 апреля. По его словам, преждевременно говорить о котле для ВСУ в Артёмовске. Он подчеркнул, что работа по освобождению города от Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжается. По мнению Пушилина, делать такие опрометчивые заявления недопустимо.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что российские штурмовые подразделения вышли к дороге Артёмовск ― Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Политик заявил, что российские военные взяли в котёл группу военных ВСУ в Артёмовске. По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась.

На брифинге 21 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артёмовска. По его словам, Воздушно-десантные войска пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и оказывают поддержку действию штурмовых отрядов по овладению городом.