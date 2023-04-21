Рамштайн-Мизенбах, Германия, 21 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. На данный момент вхождение Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) не является частью дискуссии в военно-политическом блоке. Об этом 21 апреля заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Борис Писториус

«Германия никогда не была критически настроена касательно вопроса вступления Украины в НАТО, мы лишь заявили о том, что сейчас не время вести дискуссии об этом», — сказал он.

Писториус уточнил, что, по его утверждению, таковой является позиция всех стран — участниц альянса, и добавил, что они все «видят в будущем в Украине партнёра» по блоку, однако до этого Киеву ещё нужно пройти определённый путь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что продолжение НАТО линии на поглощение и втягивание в состав альянса Украины подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. Он подчеркнул, что Россия имеет дело с агрессивным блоком, рассматривающим её как противника и посягающим на её безопасность.

Писториус 21 апреля заявил, что поддерживает проведение ВСУ операций на территории России в случае, если они будут способствовать нарушению путей снабжения российских войск и при этом не будут страдать мирные жители.