Рим, , 16:43 — REGNUM Попытки отменить русскую культуру ошибочны, ведь она является частью европейской культуры. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera.

Серджо Маттарелла © IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

«Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура», — сказал Маттарелла.

Итальянский политик подчеркнул, что «отношением к культурам, созданным человеком, может быть только открытость, любознательность, ознакомление, сравнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не разделяет неприязнь к русской культуре из-за спецоперации на Украине. Посетив премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала», она сказала, что имеет четкую позиции по украинскому вопросу, но русской культуры и русского народа она не касается.

Более того, Мелони считает, что между Италией и Россией существуют исторические связи, в том числе в сфере культуры.

Она согласилась с тем, что итальянским предприятиям и гражданам республики не хватает разорванных связей с Россией, но отметила, что не всё можно «подстроить под наши желания». Мелони также заявила, что Рим будет продолжать поддерживать киевский режим, пока конфликт на Украине не завершится.