Москва, 21 апреля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В случае ухода американской компании Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта. Об этом 21 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Батарейки

«В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта», — сказал представитель ведомства.

Напомним, Duracell была исключена из первой редакции после ряда обращений в первой половине 2022 года с утверждением, что компания нацелена на сохранение и расширение операционной деятельности в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, компания покидает российский рынок из-за полного прекращения поставок продукции с завода Duracell в Бельгии. Акционеры компании решили разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом.

Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил информацию об уходе компании из РФ.

Однако он уточнил, что экологические проекты компании по утилизации использованных батареек сворачивать не будут. От других комментариев Коротаев отказался.