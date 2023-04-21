Берлин, 21 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине на американской военной авиабазе «Рамштайн» в Германии сообщил о подписании с Киевом и Варшавой меморандума о создании в Польше центра ремонта и обслуживания танков ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы исходим из того, что хаб сможет начать свою работу в конце следующего месяца», — приводит издание Welt слова главы немецкого оборонного ведомства. По словам Писториуса, расходы на этот проект могут варьироваться от 150 до 200 млн евро в год.

Накануне министерство иностранных дел Дании подтвердило информацию о заключении соглашения с Нидерландами о передаче Украине 14 немецких основных боевых танков Leopard 2. Отмечается, что решение принято на основе успешного сотрудничества с Германией по поставке не менее сотни танков Leopard 1A5.

В рамках встречи контактной группы по Украине в «Рамштайне» глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже подготовил и обучил более 16 тысяч украинских военнослужащих, а также передал Киеву порядка 600 млн различных боеприпасов, ракет и снарядов.