Москва, 21 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Компания РЖД до сентября закроет Рижский вокзал в Москве, сообщила пресс-служба.

Максим Блинов/РИА Новости Рижский вокзал в Москве

«Доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что не будут работать зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. Детский центр и выставочный комплекс РЖД продолжат принимать посетителей.

Как напомнили в РЖД, весь пассажиропоток с вокзала ещё 1 марта был перенаправлен на станцию Рижская МЦД-2. В связи с этим, указали в компании, москвичи и гости столицы вряд ли заметят изменения.

Здания вокзала реконструкция не коснется. Для пассажиров он снова откроется 1 сентября.