Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле стремлением сохранить латвийские бюджеты

Москва, , 16:47 — REGNUM Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике её государства, так как она не может ставить крест на своей карьере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила советская и российская эстрадная певица, киноактриса Илона Броневицкая. Так она прокомментировала ряд скандальных высказываний Вайкуле о памятниках советским солдатам, которые будто бы не представляют художественной ценности, о том, что Россия «приватизировала День Победы», а также о том, что в годы Великой Отечественной войны многие сражались и «по другую сторону», что, по мнению Вайкуле, надо уважать, ибо «такое было время».

Лайма Вайкуле Элеонора Х Рузвельт

«Каждый живёт в своей стране, — констатировала Броневицкая. — Она (Вайкуле. — Прим. ИА REGNUM) живёт в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране. Ей что, ставить крест на своей карьере? Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике её государства. Вот и всё. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».

Кроме того, Броневицкая усомнилась в том, что памятники советским воинам не представляют художественной ценности, и предположила, что эту ценность сейчас специально принижают, руководствуясь политическими смыслами.

«Эта демагогия нам в помощь», — заметила Броневицкая.

Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая призналась, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лайма Вайкуле сделала ряд резонансных заявлений. В частности, она одобрила снос в Латвии советских памятников, а тот, кто хочет преклонить голову перед погибшими, по её мнению, должен делать это в своей стране, на могиле своего отца. Кроме того, Вайкуле недовольна тем, что Россия называет себя победительницей в Великой Отечественной войне и организует парады Победы. При этом певица открыто призналась в том, что один из её родственников был эсэсовцем, воевал на «другой стороне», что, по её мнению, всем следует «понимать» и «уважать».

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