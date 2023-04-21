Момент взрыва авиационной бомбы в Белгороде 20 апреля попал на видео

Белгород, , 16:27 — REGNUM Момент детонации снаряда после падения в Белгороде в четверг, 20 апреля, попал на видео.

Воронка от взрыва в Белгороде © Павел Колядин/ТАСС

На кадрах видно, что боеприпас сдетонировал под землей через существенный промежуток времени после падения.

В Министерстве обороны объяснили, что взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС России. В результате взрыва на месте происшествия образовалась воронка радиусом 20 метров.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, три женщины получили ранения, одна из них добровольно отказалась от госпитализации. Двух других госпитализировали в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гипертонией соответственно.