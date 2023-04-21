Зеленский провел ставку главнокомандующего и обсудил производство боеприпасов на Украине

Киев, , 16:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание ставки главнокомандующего и обсудил производство боеприпасов на Украине. Об этом сообщается на сайте президента.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальному заявлению, члены ставки продолжили рассмотрение вопроса налаживания производства ракет и боеприпасов предприятиями. Кроме того, участники рассмотрели повышение эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения.

«Проанализировано обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределение по подразделениям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что участники рассмотрели вопрос комплектации личным составом и техникой новосозданных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Украины пожаловался, что канцлера Германии Олафа Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву. Украинский политик выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг поставок Киеву вооружения.

В обращении 20 апреля украинский лидер потребовал выдать Киеву «политическое приглашение» в члены НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. Он считает, что весь мир видит, что Киев это «заслужил». При этом заявление президента о том, что Украина должна стать членом НАТО, иначе этого не поймут ни украинцы, ни европейцы, вызвало критику и возмущение среди пользователей социальной сети Twitter. Один из комментаторов указал, что Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО, в противном случае это будет означать начало третьей мировой войны. Комментаторы напомнили, что Киев и так получает огромную финансовую помощь от Запада.