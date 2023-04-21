Политолог назвал назначение Котюкова примером эффективности «школы губернаторов»

Москва, , 16:19 — REGNUM Программа кадрового управленческого резерва, которую реализует высшая школа госуправления РАНХиГС, уже не раз показала свою эффективность, отметил политолог, член Экспертного клуба «Дигория», Гарник Туманян.

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков выступает на церемонии представления нового главы региона правительству области © Пресс-служба губернатора Красноярского края/РИА Новости

Так, эксперт напомнил о недавнем назначении Михаила Котюкова на пост главы Красноярского края. Котюков — выпускник первого потока программы, и, как считает Туманян, ещё один пример последовательной кадровой политики, которая реализуется президентом России Владимира Путина.

«Программы кадрового резерва управленческих кадров в СМИ часто называют «школой губернаторов». Действительно, большую часть регионов России сейчас возглавляют её выпускники», ― сказал эксперт.

По словам Туманяна, обучение по такой программе даёт множество преимуществ, среди которых формирование единого понимания целей и задач, который стоят перед Россией, развитие управленческих компетенций и усиление горизонтальных связей. Программа развития кадрового управленческого резерва начала действовать по поручение президента Владимира Путина в 2017 году. Её целью является создание в России сообщества управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идёт обучение пятого потока программы. Среди выпускников и слушателей в настоящее время трое занимают должности министров, 49 являются главами регионов, а 37 — заместителями федеральных министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин провёл Совет по развитию местного самоуправления. Глава государства, в частности, указал на необходимость создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена.