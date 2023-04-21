Лондон, 21 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Китай создаёт высокотехнологичное кибероружие, способное захватывать контроль над спутниками «врага», что сделает их бесполезными для передачи данных и наблюдения. Об этом 21 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на попавшие в интернет документы Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

«Согласно просочившемуся отчету американской разведки, Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы «захватить контроль» над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время», — говорится в публикации.

Уточняется, что, как считает американская разведка, Китай развивает такие технологии, так как они является ключевой частью стремления китайских властей контролировать информацию.

Также утверждается, что китайская сторона может проводить кибератаки, которые якобы могут быть нацелены на имитацию сигналов операторов спутников «противника», что позволит или полностью захватить управление над ними, или организовать сбои во время критических моментов в ходе военных действий.

Как следует из документа, с помощью такого кибероружия Китай способен «захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержки систем связи, вооружения, наблюдения и разведки». При этом указывается, что США никогда не сообщали о том, есть ли у них подобное оружие.

Добавляется, что Совет национальной безопасности США, ЦРУ и Пентагон не стали давать комментариев по поводу этой информации, а правительство КНР не ответило на запрос издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Центре общественных связей ФСБ России рассказали, что сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций Запада, позволяя ему скрыто применять новые виды кибероружия против России. Уточняется, что при анализе выявленных компьютерных угроз специалисты получили данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на российские гражданские объекты.