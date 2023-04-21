Москва, 21 апреля 2023, 16:09 — REGNUM Деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (организация, признанная в РФ нежелательной) Генпрокуратура (ГП) признала нежелательной на территории России. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Такое решение было принято по результатам изучения поступивших материалов. Установлено, что на протяжении длительного времени союз формирует негативное мнение о России. Такая деятельность «в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», указали в Генпрокуратуре.

«Установлено, что деятельность иностранной организации направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным ГП, цель организации — отторжение от России части её территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды).

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 18 апреля, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» (организация, признанная в РФ нежелательной) в России. В частности, указано, что фонд ведёт финансирование некоммерческих организаций, которые исполняют функции иностранного агента, и ими делаются попытки оказать влияние для изменения законодательства России.

Также нежелательной ГП признала нежелательной немецкую неправительственную организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС», деятельность которой направлена на налаживание взаимодействия между структурами Евросоюза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, «установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России».