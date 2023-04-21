* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 21 апреля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Генпрокуратура (ГП) признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральная прокуратура РФ

Такое решение ведомство приняло по результатам изучения поступивших материалов. Установлено, что на протяжении длительного времени союз формирует негативное мнение о России. Такая деятельность «в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», указали в Генпрокуратуре.

«Установлено, что деятельность иностранной организации направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным ГП, цель организации — отторжение от России части её территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды).

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» (организация, признанная в РФ нежелательной) в России. В частности, указано, что фонд ведёт финансирование некоммерческих организаций, которые исполняют функции иностранного агента, и ими делаются попытки оказать влияние для изменения законодательства России.

Также нежелательной ГП признала немецкую неправительственную организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС», деятельность которой направлена на налаживание взаимодействия между структурами Евросоюза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в России внутренних процессах, «установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России».