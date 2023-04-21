Страны G7 пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию

Брюссель, , 16:09 — REGNUM Страны «Большой семёрки» (G7) пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине. Об этом 21 апреля сообщил журналистам представитель Евросоюза.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я был там, и я могу сказать, что не было дискуссии по полному запрету на экспорт. Это идея, которая гуляет вокруг какое-то время, но не обсуждалась на министерской встрече G7 в Японии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов считает, что страны «Большой семерки» действительно могут решиться на полный запрет любого экспорта в Россию.

Но, чтобы страны G7 решились на полное перекрытие экспорта, должна очень сильно накалиться геополитическая обстановка. Ведь речь будет идти, в частности, о прекращении поставки в Россию жизненно необходимых лекарств, а это уже вопрос гуманитарный.

«Решиться на такое не так легко в контексте поддержки со стороны избирателей», — пояснил Комолов.

Кроме того, значимость возможной радикальной меры со стороны G7 снижает тот факт, что в этот клуб ведущих экономик мира не входит Китай, который в прошлом году обогнал США в рейтинге крупнейших экономик. Страны G7 не могут не учитывать такой ход со стороны своего конкурента, и не в их интересах поддерживать китайскую экономику.