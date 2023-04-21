Оттава, 21 апреля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В правительстве Канады прошла акция по привлечению внимания к проблемам женщин. Для того чтобы поддержать их в борьбе против насилия и агрессии со стороны мужчин, мужская часть кабмина переобулась в розовые и белые женские туфли на каблуках и устроила дефиле в зале заседания.

Кадр из видео Мужчины в правительстве Канады переобулись в розовые женские туфли

На сайте правительства отмечено, что акция проводилась под лозунгом «Hope in Heels» («Надежда на каблуках»).

«Hope in Heels» — это мероприятие, которое распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин и мальчиков участвовать в решении проблемы», — говорится в пресс-релизе правительства.

Однако их перфоманс вызвал критику и обвинения в оскорбительном для женщин поведении, сообщило РЕН ТВ. В комментариях к видео отмечено, что вряд ли они смогут эффективно оказать помощь женщинам, встав на каблуки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии женщины все чаще обращаются к государству после угроз со стороны своего партнера, однако их призывы остаются незамеченными. Эксперты считают, что закон о защите от насилия в стране недостаточно эффективен. С призывом принять немедленные меры против насилия в отношении женщин в 2022 году выступила правозащитная организация «Белое кольцо».