* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы заочно выдал разрешение на арест главного журналиста-расследователя издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозева, объявленного в России в розыск. Такое решение вынесли 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу», ― указали в судебной инстанции.

Срок заключения под стражу на два месяца исчисляется с момента экстрадиции обвиняемого на территорию России, «а именно с момента пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории России», пояснили в суде.

На аресте Грозева, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы, настаивало следствие. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в ФСБ утверждали, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону российских самолётов, а в декабре Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

Сейчас Грозев находится в США. В России журналиста обвинили в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

В феврале главный журналист-расследователь издания Bellingcat заявил, что решил не возвращаться в Австрию, где прожил 20 лет, объяснив решение опасениями за свою жизнь.