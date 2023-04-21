Лайма Вайкуле заявила, что памятники павшим солдатам ВОВ не имеют художественной ценности

Рига, , 15:58 — REGNUM Памятники, установленные в Латвии в честь павших бойцов Красной армии, не представляют художественной ценности, заявила 21 апреля певица Лайма Вайкуле.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди, которые говорили про памятники, что они хотят пойти и преклонить голову перед памятником солдату, потому что вспомнить отца… — что-то такое, примерно вот такие слова», — объяснила Вайкуле.

«Так пойди на кладбище к своему отцу, в той стране, где он живёт, и преклони свою голову! Это же просто памятник, это же место захоронения», — заявила она.

По её словам, ей это непонятно.

«Если ты приехал откуда-то и твои родные похоронены где-то, поезжай туда и преклоняй свою голову. Никакой художественной ценности он не имеет. И что вот это?! Тем более в Латвии в последнее время туда просто приходили выпивать и после праздников оставляли просто свалку. Что хорошего?» — сказала Вайкуле.

Она также заявила, что считает, что Россия «присвоила себе День Победы», и выразила недовольство проведением ежегодных парадов на Красной площади. Вайкуле рассказала, что её дядя был эсэсовцем, она не видит в этом ничего плохого, ведь «время было такое».

В середине июля прошлого года латвийские власти вынесли решение о демонтаже 69 памятников, памятных знаков и других объектов советского периода, в том числе памятника Освободителям Риги в парке Победы. Также снесут памятники в Межапарке и Румбуле.

Как заявил глава Риги Мартиньш Стакис, ни один из элементов памятника не имеет художественной ценности, так что подлежит утилизации после демонтажа.

В Госдуме заявили, что, уничтожая советские памятники, Латвия встаёт на путь киевского режима и повторяет его судьбу. Как отметил глава фракции СРЗП Сергей Миронов, в своё время в Киеве «тоже прыгали, скакали, сносили советские памятники, и до чего докатились…»

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