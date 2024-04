Москва, 21 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Великобритания была, есть и будет для России вечным врагом. Об этом 21 апреля написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Медведев сыронизировал, назвав веру британских политиков в свою исключительность великолепной. В качестве примера он привёл сообщение о том, что власти Британии ранее ввели санкции против состава российского суда, рассматривавшего дела по тяжким преступлениям в отношении россиян, а их посол делал соответствующие заявления около российского суда.

«Дело даже не в конкретном «кейсе», а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу», — отметил он.

Зампред Совбеза отметил, что в этом случае, по его мнению, становится очевидным, что конфликт такой устаревшей формы, как вырождающаяся британская монархия, и «глумливого содержания», которое показывают лица трёх последних премьер-министров Великобритании, «создаёт весьма причудливых тварей».

«Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели «Битлз»…» — написал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания ввели санкции против пятерых граждан России в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В это число попали судья Елена Ленская, а также двое следователей по делу публициста и двое сотрудников ФСБ.