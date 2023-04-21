Киев, 21 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. После оглашения решения Киевского апелляционного суда, отказавшего адвокатам в удовлетворении ходатайства на изменение меры пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, наместник Киево-Печерской лавры подарил судьям и прокурору пасхальные яйца. Об этом сообщили «Народные новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Священнослужитель Украинской православной церкви подошёл к обвинителям с подарочным пакетом, в котором принёс главный символ Пасхи. Разукрашенные яйца священнослужитель вручил прокурору и судьям.

Как сообщало ИА REGNUM, Шевченковский суд Киева 1 апреля выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней для настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Суд отклонил просьбу митрополита разрешить ему остаться на территории лавры. Приезжать в лавру на богослужения и публиковать видеообращения ему тоже запретили.

По решению суда Павел будет отбывать домашний арест по месту жительства — в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

Сам митрополит Павел назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём. По его словам, решение киевского суда о его домашнем аресте является политическим заказом.

В пятницу, 21 апреля, Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, отказав в удовлетворении ходатайства его адвокатов на изменение меры пресечения.