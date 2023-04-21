Санкт-Петербург, 21 апреля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В убийстве сознался 19-летний дядя девочки, тело которой нашли под мостом в Тихвине, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Под тяжестью собранных доказательств злоумышленник дал признательные показания в убийстве», — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве.

Молодого человека обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней 2006 года рождения, тело которой с признаками утопления нашли 13 апреля в водах Улитова Ручья в Тихвине. Сейчас преступник находится под стражей.

Как сообщало 17 апреля ИА REGNUM, школьницу, найденную мёртвой в Тихвине, изнасиловал родной дядя. Причастность 19-летнего брата матери погибшей к преступлению удалось установить по переписке, которую мать 16-летней школьницы нашла в её телефоне. Как следует из сообщений, издевательства над девочкой со стороны дяди продолжались с мая по декабрь 2022 года. Мать подростка написала заявление на брата в полицию. В ходе экспертизы, проведенной в морге, выяснилось, что несовершеннолетняя скончалась от асфиксии.