Москва, , 15:42 — REGNUM На годовом общем собрании акционеров ПАО «Сбербанк» утвердили рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Как отметили в пресс-службе компании, список лиц, которые имеют право на получение дивидендов, будет определен 11 мая.

Сбербанк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства, как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 миллионам человек, которые являются нашими частными акционерами», — заявил президент Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что обеспечить выплату дивидендов помог запас прочности, а также внедрение собственных технологий во все сферы бизнеса.

«Крупнейшие в истории банка дивиденды дают рынку сигнал, что крупный бизнес чувствует себя уверенно, а экономика адаптировалась к происходящему и готова развиваться в новых условиях», — добавил министр финансов, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов. По его словам, финансовые результаты 2022 года надо рассматривать через призму беспрецедентной ситуации, когда не только Сбер, но и вся российская экономика должны были оперативно решать задачи трансформации и адаптации к новой геополитической реальности.

Также на собрании акционеров утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2022 год, а в качестве аудитора банка на 2023 год и первый квартал 2024 года выбрали аудиторскую организацию ООО «ЦАТР — аудиторские услуги». Помимо этого, участники собрания избрали новый состав наблюдательного совета: он состоит из 14 человек, половина из которых теперь является независимыми директорами.