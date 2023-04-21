Москва, 21 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. На годовом общем собрании акционеров ПАО «Сбербанк» утвердили рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Как отметили в пресс-службе компании, список лиц, которые имеют право на получение дивидендов, будет определён 11 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

«Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 млн человек, которые являются нашими частными акционерами», — заявил президент Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что обеспечить выплату дивидендов помог запас прочности, а также внедрение собственных технологий во все сферы бизнеса.

«Крупнейшие в истории банка дивиденды дают рынку сигнал, что крупный бизнес чувствует себя уверенно, а экономика адаптировалась к происходящему и готова развиваться в новых условиях», — добавил министр финансов, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов. По его словам, финансовые результаты 2022 года надо рассматривать через призму беспрецедентной ситуации, когда не только Сбер, но и вся российская экономика должны были оперативно решать задачи трансформации и адаптации к новой геополитической реальности.

Также на собрании акционеров утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2022 год, а в качестве аудитора банка на 2023-й и первый квартал 2024-го выбрали аудиторскую организацию ООО «ЦАТР — аудиторские услуги». Помимо этого, участники собрания избрали новый состав наблюдательного совета: он состоит из 14 человек, половина из которых теперь является независимыми директорами.