Вашингтон, 21 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Призывы Киева поставить ВСУ истребители вызвали возмущение у украинского режиссёра Игоря Лопатёнка. Он выступил с критикой в Twitter в адрес министра обороны Украины Алексея Резникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам документалиста, чтобы остановить кровопролитие, у Киева было более простое решение — соблюдение мирных Минских соглашений, однако украинским властям не позволили этого их кураторы на Западе.

«Было более дешевое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса <…> Но хозяева марионеток не позволяют этого», — процитировали Лопатёнка РИА Новости.

Днём ранее в эфире канала «Крым 24» режиссёр, проживающий в последние годы в США и снявший несколько фильмов о ситуации на Украине, заявил, что остановить конфликт на Украине можно единственным способом — прекратив финансирование.

«Прекратить финансирование. Остановить направление туда оружия и денег. Только в этом случае <…> закончится», — заявил Игорь Лопатёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, с обвинениями в предательстве интересов Украины режиссёр-документалист Лопатёнок выступал и ранее. Так, в начале апреля 2023 года он заявил, что в самом большом горе для Украины виновен её президент, не исполнивший Минских соглашений.