В Москве при странных обстоятельствах погибла вдова разведчика, боровшегося с Бандерой

Москва, , 15:25 — REGNUM Супруга разведчика Евгения Савинцева скончалась в больнице после того, как выпала с балкона на юго-западе столицы. Ей было 87 лет. Сейчас по факту её смерти полиция проводит проверку. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

6 апреля Светлана Савинцева была доставлена в ГКБ им. С. С. Юдина с множественными травмами. По информации врачей, женщина выпала с балкона собственной квартиры на улице Генерала Антонова в районе Коньково.

Медики делали всё возможное, но травмы оказались очень тяжелыми. Женщина скончалась через несколько часов. Она не дожила двух недель до своего 88-летия. Врачи передали информацию о смерти пациентки в полицию.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Оперативники допускают, что это могло быть убийство или доведение до самоубийства.

«В связи со смертью 88-летней женщины проводится проверка по ч. 1 ст. 105 «Убийство» и ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», — рассказал собеседник агентства.

Светлана Савинцева была женой Евгения Савинцева — известного разведчика, полковника КГБ СССР и руководителя нескольких спецподразделений Комитета государственной безопасности СССР. Он был выпускником Особого отдела военной контрразведки, 1-й московской школы контрразведки СМЕРШ.

После обучения Савинцев в 1946 году был направлен на Западную Украину в Тернопольскую область для борьбы против организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера.

В течение трёх лет Савинцев вёл разведку по выявлению бандитских формирований, осуществляя разработку и выполнение операций по ликвидации банд украинских националистов. После возвращения он окончил Высшую школу КГБ СССР и был сотрудником внешней советской разведки, провёл много лет на нелегальной работе в ФРГ.

В 1979 году Савинцев отвечал за создание группы специального назначения «Вымпел». Через два года он в звании полковника возглавил 1-й оперативно-боевой отдел Группы специального назначения «Вымпел» (спецотряд «Каскад-4») и был направлен в Афганистан для участия в борьбе против афганских моджахедов. Сотрудники «Вымпела» работали также на Кубе, в Анголе, Лаосе, Кампучии, Никарагуа и Сирии.

Президентом Владимиром Путиным Савинцев был награждён орденом Почёта, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и 32 медалями СССР и других государств. Также разведчик был удостоен Золотого почётного знака «Общественное признание».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве умер награждённый Путиным и Медведевым государственный советник. Бывший замначальника департамента Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Вадим Гуральник скончался на 73-м году жизни.