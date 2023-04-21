* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Медведев заявил, что России наплевать на санкции Британии из-за Кара-Мурзы*

Москва, , 15:16 — REGNUM Россию санкциями не напугать, написал 21 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна», — заявил Медведев, реагируя на очередные антироссийские санкции Великобритании.

В британский чёрный список после приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) попал состав российского суда, отметил Медведев, добавив, что посол королевства «что-то тявкал у здания нашего суда».

«Дело даже не в конкретном «кейсе», а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу», — отметил Медведев.

Становится очевидным, отмечает он, что конфликт вырождающейся монархии как устаревшей формы с глумливым содержанием «создаёт весьма причудливых тварей». Медведев предложил взглянуть на лица трёх последних премьер-министров Британии — «Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню».

«Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом», — заявил Медведев, добавив, что конец этому может положить новейшая система российского оружия, волна от которого отправит «наглый и противно-сырой остров в пучину морскую».

«Let it be («Да будет так»), как пели «Битлз», — резюмировал Медведев.

Очередные санкции британцы ввели в отношении России после приговора Владимиру Кара-Мурзе, признанному виновным в распространении фейков о ВС РФ и в государственной измене. 17 апреля Московский городской суд приговорил виновного к 25 годам колонии строгого режима.

У здания суда прошли выступления британского, американского и канадского дипломатов в защиту Кара-Мурзы, после чего их вызвали в МИД РФ для жёсткого разговора. 21 апреля Форин-офис (британский МИД) объявил о санкциях против пяти граждан России, в том числе судьи Елены Ленской, двух следователей и двух сотрудников ФСБ.