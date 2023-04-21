Минобороны: российские штурмовики продолжают вести бои в западной части Артёмовска

Артемовск, , 15:31 — REGNUM На донецком направлении российские штурмовики продолжали вести бои в западной части Артёмовска, сообщил 21 апреля в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, попытки противника контратаковать на флангах пресекают Воздушно-десантные войска РФ. Так, подразделения ВСУ поражены в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп: разведчики были выявлены в районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили выше 60 военнослужащих за сутки.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (21.04.2023 г.) Минобороны РФ

Более 55 украинских военных уничтожены за сутки на краснолиманском направлении, свыше 90 — на южнодонецком и запорожском, до 10 — на херсонском.

В районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, за сутки ВС РФ было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 422-й день. Если накануне, 20 апреля, Минобороны известило, что суточные потери ВСУ на донецком направлении составляли до 470 военнослужащих и наёмников, то к сегодняшнему дню украинская армия потеряла ещё 310 человек. Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила продвижение российских сил в Артёмовске. Обстановку в городе она назвала «напряжённой, но контролируемой». В настоящее время речь о полном окружении группировки украинских сил в Артёмовске пока не идёт, рассказал 21 апреля источник, который находится непосредственно в городе.