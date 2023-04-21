Потери ВСУ в Артёмовске — главное из брифинга Минобороны
Артемовск, 21 апреля 2023, 15:31 — REGNUM На донецком направлении российские штурмовики продолжали вести бои в западной части Артёмовска, сообщил 21 апреля в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, попытки противника контратаковать на флангах пресекают Воздушно-десантные войска РФ. Так, подразделения ВСУ поражены в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.
На купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп: разведчики были выявлены в районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили выше 60 военнослужащих за сутки.
Более 55 украинских военных уничтожены за сутки на краснолиманском направлении, свыше 90 — на южнодонецком и запорожском, до 10 — на херсонском.
В районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, за сутки ВС РФ было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 422-й день. Если накануне, 20 апреля, Минобороны известило, что суточные потери ВСУ на донецком направлении составляли до 470 военнослужащих и наёмников, то к сегодняшнему дню украинская армия потеряла ещё 310 человек. Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила продвижение российских сил в Артёмовске. Обстановку в городе она назвала «напряжённой, но контролируемой». В настоящее время речь о полном окружении группировки украинских сил в Артёмовске пока не идёт, рассказал 21 апреля источник, который находится непосредственно в городе.