Москва, , 15:12 — REGNUM Российские конструкторы разработали первый реактивный дрон-камикадзе самолётного типа. Опытный образец представили на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве специалисты уральской компании «Беспилотные аппараты». Летательный аппарат оснащён турбореактивной силовой установкой. Он может совершать полёты дальностью до 90 км с максимальной скоростью 400 км/ч, крейсерской — 200 км/ч.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам конструкторов, беспилотник сделан реактивным для придания ему большей скорости и возможностей для совершения манёвров. Помимо этого, дрон «оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением», пишет РИА Новости.

«В ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использовании радиоканалов», — цитирует издание разработчиков.

Отмечается, что все детали у дрона отечественные, кроме двигателя. Запускается беспилотник-камикадзе, который может нести барражирующий боеприпас, с наземной быстроразвертываемой катапульты или с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства. Планируется, что дрон будет запущен в производство до конца текущего года.

В настоящее время российские военные успешно используют беспилотник «Ланцет», созданный фирмой ZALA (входит в состав концерна «Калашников» государственной корпорации «Ростех»). Он предназначен для выполнения ударных и разведывательных задач в зоне боевых действий на расстоянии 40-70 километров. Дрон способен нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал этот дрон наиболее опасным для украинской армии, так как он очень эффективен для уничтожения артиллерии.