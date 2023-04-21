Москва, 21 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Telegram-голоса страны и о стране

Марина Каширская ИА REGNUM Корова

На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про балконопад в Тюмени, битву дятла с фонарем, драку из-за воображаемой коровы и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Не зря Булгаков предупреждал об опасности знакомств на улицах Москвы. В справедливости его слов могла убедиться столичная старушка. Она вышла в магазин, познакомилась с дамой-костоправом и пожаловалась на боли в спине. Та решила вылечить бабушку, приподняла ее и пару раз тряханула. В итоге два сломанных ребра и душевная травма. «Москва 2023» пишет, что пострадавшая не стала писать заявление в полицию, но там все равно решили провести проверку.

В Костроме появилась злая лошадь. Со всадником она лихо скачет по городу и пугает прохожих. Недавно, рассказывает «Костромач», лошадь «потеряла управление» и упала на ограждение, отчего пострадал стоящий рядом пожилой мужчина. Всадник и его кобыла ускакали с места происшествия.

В нескольких регионах Центральной России прошел грязный дождь, в том числе в Белгородской и Курской областях. Он перепачкал окна, машины. «Белгородчина» передает, что причиной явления могло стать недавнее извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, от которого облако пепла распространилось на сотни километров.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину, который догадался отправить девушке обнаженные фотографии двух бывших подруг. А девушка, в свою очередь, догадалась поделиться ими в рабочем чате. «True Питер» сообщает, что мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение неприкосновенности частной жизни, на 50 тысяч за моральный вред и обязали к тому же выплатить по 10 тысяч каждой пострадавшей за судебные расходы. Его новая девушка тоже стала фигуранткой уголовного дела.

В Калининграде вор ухитрился найти сейф фирмы, которая занимается искусственным камнем, в туалете. Сейф был замаскирован под туалетную тумбу, но это не сбило с толку преступника. Amber Mash пишет, что вор также стащил три телефона и компьютерный сервер, а в сейфе лежал миллион рублей.

Приволжский федеральный округ

В Казани на улице Баумана выставили напрокат электросамокаты. Воспользоваться ими сложно: технику облюбовали голуби, которые быстро перепачкали все пометом. «О такой проблеме кикшеринговые компании даже не подумали. Кому здесь нужны изгаженные самокаты — большой вопрос. Но отсюда они могут оказаться и в других точках города, так что после использования мыть руки обязательно», — предупреждает ВТП.

«Итиль» удивляется, что Ижевск оказался серьезным экспортером… кофе. Отсюда его доставляют в 600 городов России. Кофе, конечно, не местный. Его привозят из Никарагуа, а в Ижевске обжаривают по-особому, по-удмуртски.

Mash Batash узнал, что в одном селе в Башкирии подрались две женщины. Одна просила другую помочь ей с коровой. Корова оказалась воображаемой, что разозлило соседку. В итоге драка с использованием трости, госпитализация, полиция.

В Мордовии мужчина открыл способ быстрого обогащения. Он сдал в ломбард девять дешевых колец под видом золотых и получил 100 тысяч рублей. Его бы, наверное, и не нашли, но окрыленный успехом мошенник не остановился. «Голос торамы» передает, что мужчина попытался сдать еще одно «украшение» и был разоблачен.

Южный федеральный округ

Жительница Сочи попыталась провести через таможню 275 тысяч долларов. Она объяснила, что все произошло случайно и виновата ее маленькая дочь. Девочка по просьбе матери взяла в поездку воду и йогурт, при этом якобы перепутала свой портфель и «денежный». «Типичный Сочи» сообщает, что даму задержали, деньги изъяты как контрабанда.

Северо-Кавказский федеральный округ

Экстравагантная кража случилась в Карачаево-Черкесии. По словам Mash Gor, здесь похитили попугая ару, который стоит 200 тысяч рублей. Попугай жил с хозяином в арендованной квартире. Хозяин жилья зашел проверить дом, увидел попугая, забрал его и продал соседу за 80 тысяч, а тот быстро его перепродал дальше. Полиция во всем разобралась, попугай и хозяин должны скоро воссоединиться.

«Туалеты отменяются», — грустно констатирует «Дискотека Алания». В столице Северной Осетии хотели открыть несколько туалетов к туристическому сезону, но не успели, хотя получили федеральную субсидию в 22 млн рублей. Теперь туристам придется ждать туалетов до нового сезона.

Уральский федеральный округ

Более 30 урн украли в центре Челябинска. «Короче, Челяба» пишет, что похитители орудуют в нескольких местах. Мэрия просит горожан присматриваться к урнам и, если заметят подозрительные «вне общественных пространств», сообщить в администрацию района.

В Тюменской области продолжается балконопад. Недавно с третьего этажа вместе с балконом упал мужчина, передает «Столица деревень». До этого лоджии срывало даже ветром. У тюменцев возникает все больше вопросов к качеству жилья.

Сибирский федеральный округ

В крупном тувинском поселке отключили электричество из-за кота. Бездомный кот забрался на опору ЛЭП и сидел там два дня. Чтобы его снять, неравнодушные жители обратились к энергетикам. Им пришлось отключить свет на нескольких улицах. Кота сняли. Ставшего знаменитым кота сразу забрали в новый дом, узнал «Страновед».

По всей стране наметили субботники. Его запланировали и в Красноярске, но были вынуждены перенести. «Алюминиевые огурцы» объясняет, что причиной стала погода. В конце апреля в городе повалил снег. Когда именно состоится субботник, непонятно.

Дальневосточный федеральный округ

«Иркутск №1» удивился дятлу, перепутавшему дерево и опору освещения. Птица сидит и усердно долбит по фонарю, громыхая на всю улицу.

Курьезная история произошла в Магаданской области. Девушка за рулем случайно задела чужой автомобиль, оставила записку с номером телефона под «дворниками», чтобы рассчитаться с владельцем. Но ей позвонил посторонний и попросил возместить семь тысяч рублей ущерба. Виновница ДТП деньги перевела. Мошенник зачем-то положил записку обратно, и девушке вскоре позвонил истинный владелец. Дальше в ход вмешалась полиция, мошенника быстро нашли, передает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.