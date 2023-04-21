* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Следствие просит заочно арестовать объявленного в розыск Грозева из Bellingcat*

Москва, , 15:07 — REGNUM Следствие настаивает на выдаче санкции на заочный арест автора «расследований» издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозева, объявленного в России в розыске, по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом 21 апреля сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу», ― уточнили в беседе с РИА Новости в судебной инстанции.

Грозева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в ФСБ утверждали, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по попытки угона российских самолётов, а в декабре Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

В настоящее время Грозев находится в США. В России журналист обвиняется в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

В феврале главный журналист-расследователь издания Bellingcat заявил, что решил не возвращаться в Австрию, объяснив решение опасениями за свою жизнь. В Вене, где уроженец Болгарии прожил почти 20 лет, стало «слишком опасно», указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Болгарии вызвал посла России из-за объявления в розыск Грозева

Читайте развитие сюжета: В Болгарии потребовали вызвать посла РФ из-за дела против Грозева