Заочно арестованный начальник ГУР минобороны Украины Буданов объявлен в международный розыск

Москва, , 15:00 — REGNUM Заочно арестованный в России начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в международный розыск. Об этом 21 апреля сообщили в суде.

Кирилл Буданов President. gov. ua

Ранее в этот день Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по делу о терроризме. Глава украинского ГУР обвиняется в организации террористических актов в России. Ему также заочно предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

ФСБ России ранее выяснила, что Буданов и подконтрольное ему ГУР являются организаторами теракта на Крымском мосту. 8 октября 2022 года на автомобильной части моста было активировано взрывное устройство, спрятанное в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Сдетонировал грузовик, который вёз паллеты. В результате взрыва загорелся железнодорожный состав с горючими веществами. Погибли четыре человека, мост получил повреждения.

Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля, более чем на месяц раньше намеченного срока. Сейчас завершаются работы по восстановлению железнодорожной части.

В начале апреля президент России Владимир Путин указал на то, что западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах.