* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Суд в Ростове-на-Дону дал морпеху с «Азовстали» 3,5 года заключения за участие в «Правом секторе»*

Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM В Ростове-на Дону суд вынес обвинительный приговор старшему стрелку 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили 21 апреля в УФСБ по Ростовской области, дело слушалось в Ленинском райсуде.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Военнослужащего ― участника экстремисткой организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взятого в плен на территории «Азовстали» в Мариуполе, признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации.

«Ему назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный имеет российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале УФСБ по Нижегородской области задержала участника украинской организации «Правый сектор». В 2015 году мужчина выехал на территорию Украины, где принимал участие в боевых действиях в составе неонацистского движения. Боевика арестовали.

В середине апреля во Второй Западный окружной военный суд поступило дело трёх украинских диверсантов, сторонников запрещённого в России «Правого сектора», которых обвинили в планировании теракта на автостанции «Сокол» в Липецкой области. Двум из них предъявили обвинение в участии в экстремистской организации, подготовке к теракту, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатого вещества, третьему также вменили в вину контрабанду взрывчатых веществ и попытку изготовления взрывчатки.

Известно, что обвиняемые прошли военную подготовку на территории Украины для участия в военных действиях против России.

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