Минобороны: российские войска пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ на купянском направлении

Москва, , 14:51 — REGNUM За последние сутки российские войска пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом 21 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили вражеские подразделения около населённых пунктов Стельмаховка ЛНР, а также Синьковка, Тимковка и Першотравневое Харьковской области.

«В районах населённых пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он, добавив, что также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Кисловки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артёмовска. Он добавил, что воздушно-десантные войска пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и оказывают поддержку действию штурмовых отрядов