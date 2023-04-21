Минобороны: ВДВ оказали поддержку действиям штурмовиков, пресекая попытки ВСУ контратаковать

Артемовск, , 14:51 — REGNUM В Артёмовске в прошедшие сутки продолжались бои в западной части города. В них участвовали штурмовые отряды ВС России, поддержку им оказали подразделения Воздушно-десантных войск. Об этом 21 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что бойцы ВДВ пресекали попытки украинских подразделений ВСУ контратаковать на флангах в районе Артёмовска. Днём ранее в Минобороны России также сообщили об активных действиях российских штурмовиков на донецком направлении, которые продолжили уничтожать противника в западной части Артёмовска.

При этом им оказывали поддержку десантники и артиллерия, пресекая попытки ВСУ контратаковать. Противнику также не позволили перебросить резервы в районе Артёмовска.

Как сообщил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация совершила десять вылетов, чтобы поддержать штурмовые отряды. Кроме того, 64 огневые задачи выполнила артиллерия Южной группировки войск.