ДНР, 21 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Артёмовске накануне продолжались бои в западной части города. В них участвовали штурмовые отряды российской армии, поддержку им оказали подразделения Воздушно-десантных войск. Об этом 21 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он отметил, что бойцы ВДВ пресекали попытки украинских подразделений ВСУ контратаковать на флангах в районе Артёмовска. Днём ранее в Минобороны России также сообщили об активных действиях российских штурмовиков на донецком направлении, которые продолжили уничтожать противника в западной части Артёмовска.

При этом им оказывали поддержку десантники и артиллерия, пресекая попытки ВСУ контратаковать. Противнику также не позволили перебросить резервы в районе Артёмовска.

Как сообщил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация совершила десять вылетов, чтобы поддержать штурмовые отряды. Кроме того, 64 огневые задачи выполнила артиллерия Южной группировки войск.