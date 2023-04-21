Российские бойцы взяли в плен группу 110-й бригады ВСУ под Авдеевкой
Москва, 21 апреля 2023, 14:46 — REGNUM Российские военные под Авдеевкой взяли в плен группу 110-й бригады ВСУ, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Канал специального назначения».
«110-я бригада стала меньше на…», — говорится в сообщении.
По информации источника, российские военные взяли 8 пленных военнослужащих 110-й бригады ВСУ. Как следует из записи, с военнопленными обращаются корректно, без грубости.
Уточняется, что 110-я бригада ВСУ была сформирована в Запорожской области и относится к силам территориальной обороны Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооружённых сил России улучшили свои позиции на авдеевском направлении. Пушилин отметил, что российские бойцы активно работают на данном направлении. Отметим, что Авдеевка является одним из самых хорошо укрепленных населённых пунктов в ДНР. С территории города ВСУ регулярно обстреливают Донецк, в том числе и жилые районы областного центра.