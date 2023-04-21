Москва, 21 апреля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Российские военные под Авдеевкой взяли в плен группу 110-й бригады ВСУ, следует из видео, опубликованного «Каналом специального назначения» в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По информации источника, российские военные взяли в плен восьмерых военнослужащих 110-й бригады ВСУ. Как следует из записи, с ними обращаются корректно, без грубости.

Уточняется, что 110-я бригада ВСУ сформирована в Запорожской области и относится к силам территориальной обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооружённых сил России улучшили свои позиции на авдеевском направлении. Пушилин сообщил, что российские бойцы активно работают на данном направлении. Отметим, что Авдеевка является одним из самых хорошо укреплённых населённых пунктов в ДНР. С территории города ВСУ регулярно обстреливают Донецк, в том числе и жилые районы областного центра.