Медведев провёл совещание по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками

Москва, , 14:44 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл 21 апреля совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ лицами, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись с фрагментом политика опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в Центральном федеральном округе. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям: какие показатели достигнуты, в чём есть проблемы», — сказал он.

Медведев уточнил, что такие проблемы всегда существуют и их обсуждают в течение последнего месяца, принимая определённые решения в связи с этим.

При этом зампред Совбеза указал на то, что ведётся постоянный обмен информацией с полномочными представителями президента России, делающими предложения по совершенствованию правил, законов и актов Минобороны.

«Безусловно, нужно сконцентрировать своё внимание на эффективных решениях и практиках. Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев написал, что Великобритания была, есть и будет вечным врагом для России. При этом он сыронизировал, что вера британских политиков в свою исключительность «просто великолепна».