Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова за организацию терактов в России

Москва, , 14:42 — REGNUM Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ФСБ России установила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки украинского минобороны во главе с Будановым.

Взрыв на мосту прогремел 8 октября прошлого года. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова взорвался грузовик, в котором было закамуфлировано взрывное устройство. Общий вес груза составил почти 22,8 тонны. Взрыв повлёк за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате теракта погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Непосредственные участники организации взрыва были задержаны и арестованы.

При этом украинские чиновники ранее неоднократно заявляли о желании уничтожить мост. Кроме того, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев имеет отношение к взрывам в Крыму и Белгороде.