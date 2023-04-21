Российские штурмовики ведут бои в западной части Артёмовска
Артемовск, 21 апреля 2023, 14:43 — REGNUM Бои в западной части Артёмовска (ДНР) ведут российские штурмовые отряды, сообщил 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части города Артёмовска», — сказал Конашенков.
По его словам, Воздушно-десантные войска пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и оказывают поддержку действию штурмовых отрядов по овладению городом.
В минобороны Украины заявили 21 апреля о продвижении российских сил в Артёмовске. По данным руководства ДНР, украинские боевики в Артёмовске уже находятся в котле.