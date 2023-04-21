Заповедник «Киево-Печерская лавра» ввёл в обители специальный пропускной режим

Киев, , 14:36 — REGNUM Специальный пропускной режим ввела администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» на территории обители на период работы комиссии по приёму имущества монастыря. Об этом говорится в письме заповедника на бланке минкультуры Украины, фотографию которого 21 апреля разместил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман в своём Telegram-канале.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для организации пропускного режима и охраны территории Нижней лавры, обеспечения общественного порядка, пропуска транспортных средств, внесения/вынесения материальных ценностей» на период работы созданной Минкультуры комиссии по приему-передаче имущества «с 00:00 [совпадает с мск] 21 апреля 2023 года вводятся ограничения на движение автотранспорта и пребывание посетителей на территории Нижней лавры», — говорится в документе, который подписан первым замом гендиректора заповедника Александром Рудником.

Также в нём указывается, что посетители могут посещать территорию лавры с 06:00 до 22:00 мск через ворота на улице Лаврской и около храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». При этом заезжать на территорию обители могут только автомобили, внесенные в составленный заповедником список, или в случае отдельного согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 апреля стало известно, что украинская полиция блокировала вход в здание Печерского суда города Киева, где будут избирать меру пресечения Виктории Кохановской и другим задержанным защитникам Киево-Печерской лавры. Полицейские отказываются представляться и сообщать людям любую другую информацию.