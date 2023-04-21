Минобороны: ВС России уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области

Москва, , 14:36 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 21 апреля заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«ВС России уничтожили в запорожской области два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ», — уточнил Конашенков.

Кроме того, российские военные за минувшие сутки уничтожили до 90 украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

В ведомстве добавили, что группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка (ДНР) и Червоное Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные взяли в котёл группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске. По его словам, российские военные вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр. По этому пути шло снабжение группы ВСУ. Под контроль российских сил взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение украинских бойцов.

О продвижение российских сил в Артёмовске заявила 21 апреля заместитель украинского министра обороны Анна Маляр. Ранее она объявила о начале ВСУ контрнаступления по четырём направлениям, в том числе в Артёмовске. Российские военкоры по этому поводу указывают на факты отступлений ВСУ.