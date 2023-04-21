Москва, 21 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили два склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 21 апреля заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«ВС России уничтожили в Запорожской области два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ», — сообщил он.

Кроме того, российские военные за минувшие сутки уничтожили до 90 украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

В ведомстве добавили, что группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка (ДНР) и Червоное Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске. По его словам, российские военные вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр. По этому пути шло снабжение группы ВСУ. Под контроль российских сил взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение украинских бойцов.

О продвижение российских сил в Артёмовске заявила 21 апреля заместитель украинского министра обороны Анна Маляр. Ранее она объявила о начале ВСУ контрнаступления по четырём направлениям, в том числе в Артёмовске. Российские военкоры по этому поводу указывают на факты отступлений ВСУ.