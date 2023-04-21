Донецк, 21 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за прошедшие сутки уничтожили до 310 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Поражены подразделения Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих», — уточнил Конашенков.

Он добавил, что противник на этом направлении также потерял четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу «Мста-Б», боевую машину РСЗО «Град» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, российские штурмовики взяли в котёл группировку Вооружённых сил Украины в Артёмовске. По его словам, «крышка котла» захлопнулась после взятия под контроль дороги, ведущей из Артёмовска в Часов Яр.