Тамбов, 21 апреля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области установили дополнительные региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции. Соответствующий закон приняли сегодня депутаты Тамбовской областной думы.

Пресс-служба Тамбовской областной думы На заседании Тамбовской областной думы

«Дело в том, что до сегодняшнего дня из областного бюджета получить выплату в размере 100 тысяч рублей могли только граждане, мобилизованные для участия в специальной военной операции. Но у нас есть и другие категории жителей области, которые также принимают участие в СВО. Это контрактники, это добровольцы. Теперь они тоже смогут получить эту меру поддержки», — пояснил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Он отметил, что распространяться единовременная выплата будет на лиц, проживающих в регионе или прибывших из других субъектов РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в составе резервного батальона второй очереди (именного батальона) на срок не менее шести месяцев для участия в СВО; на военнослужащих, переведенных в резервный батальон второй очереди (именной батальон) из других воинских частей Вооруженных Сил РФ; на лиц, проживающих на территории области, и лиц, прибывших из других регионов, поступающих на военную службу на срок не менее шести месяцев по контракту Тамбовской области для участия в СВО; на лиц, проживающих на территории области, и лиц, прибывших из других регионов, заключивших с Министерством обороны РФ, через военные комиссариаты Тамбовской области, контракт о пребывании в добровольческом формировании на срок не менее шести месяцев.

Законопроект был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым.