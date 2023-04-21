Москва, , 14:26 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует рассчитать индекс одиночества, для изучения этого состояния создадут целую комиссию. Об этом сообщил директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт подчеркнул, что проблема одиночества и социальной изоляции актуальна, несмотря на то, что долгое время она считалась несерьёзной и ей уделялось недостаточно внимания. Эта проблема, по словам Круга, есть в Швеции, Британии, Японии и США.

По словам Круга, специальная комиссия будет работать над повышением значимости состояния одиночества. Одна из сложнейших задач, которая стоит перед членами комиссии, — это сбор данных.

По предположениям Круга, комиссия будет создана в ближайшие два–три месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во Всемирной организации здравоохранения собираются предпринимать дальнейшие попытки расследования причин появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, до тех пор, пока эта работа не увенчается успехом.