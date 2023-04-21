Киев, , 14:23 — REGNUM Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом 21 апреля в Telegram-канале сообщило издание «Страна».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения», ― говорится в сообщении.

Теперь наместник Киево-Печерской лавры останется под домашним арестом до 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Шевченковский суд Киева 1 апреля выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней для настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Суд отклонил просьбу митрополита разрешить ему остаться на территории лавры. Приезжать в лавру на богослужения и публиковать видеообращения ему тоже запретили.

По решению суда Павел будет отбывать домашний арест по месту жительства — в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

Сам митрополит Павел назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём. По его словам, решение киевского суда о его домашнем аресте является политическим заказом.

Адвокат наместника протоиерей Никита Чекман подал апелляцию, обжаловав решение суда о мере пресечения. Он назвал решение суда об аресте незаконным. Юрист надеется, что Киевский апелляционный суд, куда была подана жалоба, примет справедливое решение.

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