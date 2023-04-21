Аппарат вице-премьера Чернышенко: спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента

Москва, , 14:14 — REGNUM Спрос на IT-кадры в России в начале 2023 года вырос на 63% по сравнению с 2022-м. Об этом 21 апреля сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что на начало 2023 года на российском рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, комментируя ситуацию, пояснил, что иностранные компании ушли из России, а в стране многие годы использовали импортное ПО. Сейчас российские компании переходят на использование отечественного оборудования, а это требует значительных проработок.

«Спрос на IT-специалистов в сфере ПО, аппаратного обеспечения весьма высок», — сказал Кусков.

В аппарате Чернышенко добавили, что в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется обучение IT-специальностям. С 2019 года на обучение было принято более 343 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января российский бизнесмен Владимир Потанин призвал «не отталкивать и не гнать» покинувших Россию после начала спецоперации. Это касается и специалистов IT-сферы. Он выразил мнение, что уехавшие программисты способны, если их вернуть, «производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает». 24 января на пресс-конференции представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что «квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес, заявил, что российское руководство заинтересовано в том, чтобы «для их возвращения были созданы необходимые условия».