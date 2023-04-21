Глава минобороны Германии Писториус назвал нормальным проведение операций ВСУ в России

Берлин, , 14:14 — REGNUM Министр обороны ФРГ Борис Писториус поддерживает проведение Вооруженными силами Украины (ВСУ) операций на территории России в случае, если они будут нарушать пути снабжения российских войск, и при этом якобы не пострадают мирные жители. Его слова 21 апреля цитирует немецкая газета Frankfurt Allgemeune Zeitung.

Борис Писториус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

С начала проведения специальной военной операции только в одной Белгородской области в результате атак украинских военных погибли 30 человек, известил 20 апреля в ходе отчёта перед депутатами областной думы губернатор региона Вячеслав Гладков.

Законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября 2022 года.

Утром 19 апреля украинские военные в очередной раз обстреляли мирных жителей Новой Каховки в Херсонской области — один человек погиб, ещё двое получили минно-взрывные ранения. В тот же день в результате обстрела обстрела Петровского района Донецка множественные повреждения получили частные дома, погибли также двое мирных жителей, сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ прицельно наносили удар из РСЗО «Град» по жителям села Васильевка в Запорожской области 18 апреля, информировали экстренные службы. Беженка из Артёмовска (ДНР) рассказала о том, как украинские националисты подрывали подвалы, в которых прятались мирные жители, в том числе дети. Боевики продолжали сбрасывать взрывные устройства, несмотря на просьбы людей прекратить. В результате были погибшие и раненые, заявили в Следственном комитете России 20 апреля.

Вместе с тем, рассуждая о вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов украинским властям, Писториус назвал недопустимыми поставки запрещённых во всём мире типов бомб, как, например, кассетные боеприпасы и фосфорно-зажигательное оружие.

Накануне, 20 апреля, именно министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается из-за продолжающегося на территории страны конфликта. В начале апреля он подчеркивал, что Германия пока не будет отправлять Киеву дополнительное количество танков Leopard сверх того, о котором уже было объявлено ранее.